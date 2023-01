Faeser: Union hat ihren Kompass in der Migrationspolitik verloren

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat CDU-Chef Friedrich Merz "populistische Töne" in der Migrationsdebatte vorgeworfen. "Die Union hat nach der Ära Merkel ihren Kompass in der Migrationspolitik verloren", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wer Probleme lösen will, bezeichnet junge Männer mit Migrationshintergrund nicht pauschal als "Paschas". Und wer tagtäglich Verantwortung trägt, der wirft nicht Frauen und Kindern, die ihr Leben vor Putins Raketen gerettet haben, "Sozialtourismus" vor."