 Fashion-Fusion: Michael Kors und Kate Spade bald aus einer Hand

NEW YORK (dpa-AFX) -Mit einem 8,5 Milliarden Dollar schweren Deal sollen bekannte Mode-Marken wie Michael Kors und Versace bald unter ein Dach mit Coach und Kate Spade kommen. Die Anbieter wollen durch das Zusammengehen neue Regionen erschließen und die jährlichen Einsparungen mit der Zeit auf mehr als 200 Millionen Dollar bringen.

NEW YORK Bei dem Geschäft kauft die New Yorker Firma Tapestry, der die Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman gehören, das Unternehmen Capri Holdings. Die Capri-Aktionäre bekommen einen kräftigen Aufpreis auf den bisherigen Kurs. Während die Aktie am Mittwoch knapp unter 35 Dollar schloss, bietet Tapestry 57 Dollar. Daraus ergibt sich der Kaufpreis von umgerechnet 7,7 Milliarden Euro. Capri gehört neben Michael Kors und Versace auch die Marke Jimmy Choo.

Mit der Übernahme könnte Tapestry die Position unter anderem in Europa stärken, während Capri in Asien profitieren dürfte. Zusammen könnte sie auch versuchen, den Luxusmarken-Konglomeraten wie Kering (Gucci, Saint Laurent) und LVMH (Louis Vuitton, Fendi) stärker Konkurrenz zu machen.