FDP: Gehen offen in Vermittlungsverfahren zu Bürgergeld

BERLIN (dpa-AFX) -Die FDP geht nach Worten ihres Sozialpolitikers Jens Teutrine offen in das anstehende Vermittlungsverfahren zum Bürgergeld. "Ein sachgerechter Kompromiss wird an uns nicht scheitern. Zu begrüßen wäre es, wenn wir bei den Hinzuverdienstregelungen noch mehr verbessern würden, um den Arbeitsanreiz zu erhöhen", sagte Teutrine am Montag der Deutschen Presse-Agentur.