 FDP schlägt vor: Firmen bei Steuervorauszahlungen entlasten

BERLIN (dpa-AFX) -Der FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Houben hat konkrete Vorschläge für eine Entlastung von Firmen angesichts der Energiepreiskrise gemacht. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur, Steuervorauszahlungen von Unternehmen sollten ausgesetzt und bereits geleistete Steuervorauszahlungen erstattet werden. "Dadurch müssen gesunde Unternehmen nicht auf Grundlage inzwischen unrealistischer Annahmen zu hohe Steuern abführen und erhalten das, was sie jetzt am dringendsten brauchen: Liquidität."

BERLIN Houben reagierte auf Aussagen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der vor Dauerschäden für die deutsche Wirtschaft gewarnt hatte. "Wirtschaftsminister Habeck sollte im Detail erklären, wie er die geforderten umfangreichen finanziellen Hilfen verwenden will." Der FDP-Politiker sagte weiter, das Energiekostendämpfungsprogramm müsse auf kleinere Unternehmen ausgeweitet werden. Zudem dürften von der Politik keine neuen zusätzlichen Belastungen ausgehen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen