FDP will auch Straßeninfrastruktur modernisieren und ausbauen

BERLIN (dpa-AFX) -Die FDP sieht dringenden Modernisierungsbedarf bei Schienen wie bei Straßen in Deutschland. "Wir müssen nicht nur unsere Schienen-, sondern auch die Straßeninfrastruktur schnell ertüchtigen und erweitern", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag in Berlin nach einer Präsidiumssitzung der Liberalen. Ziel sei es, die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren für alle Verkehrsträger mindestens zu halbieren.