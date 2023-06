 FDP: Zeitplan für Gebäudeenergiegesetz nicht relevant

BERLIN (dpa-AFX) -FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat offen gelassen, ob das Gebäudeenergiegesetz mit den umstrittenen Heizungsregelungen noch in dieser Woche in den Bundestag kommt. Er könne die Frage nicht beantworten, "ob in dieser Sitzungswoche was passieren wird oder nicht", sagte er am Montag in Berlin unter Hinweis auf die laufenden Verhandlungen. Zugleich betonte er erneut: "Für mich ist nicht der Zeitplan relevant, sondern für mich ist es wichtig, dass es am Ende des Tages ein gutes Gesetz wird." Es müsse in der Bevölkerung eine Akzeptanz für dieses Gesetz geben.

BERLIN Über das Gesetz wird seit Monaten heftig gestritten. Vertreter der Ampel-Koalition ringen darum, es noch vor der Sommerpause durchs Parlament zu bringen. Vorgesehen ist, dass von Anfang 2024 an möglichst jede neueingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird. Der Umstieg soll durch eine staatliche Förderung sozial abgefedert werden. Außerdem soll es Übergangsfristen und Härtefallregelungen geben. Die FDP fordert grundsätzliche Änderungen.