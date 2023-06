 Feuer: Brand in Unterkunft für Geflüchtete: Tote Person gefunden

Brand in Unterkunft für Geflüchtete: Tote Person gefunden

Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda ist am Sonntag ein toter Mensch gefunden worden. Berichte, wonach es sich dabei um ein Kind handeln soll, bestätigte die Polizei bislang nicht. Dies hatten MDR Thüringen und „Bild” (online) unter Berufung auf Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) berichtet.