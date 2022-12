 FIFA plant mit Umsatzsteigerung auf elf Milliarden US-Dollar

AL-RAJJAN (dpa-AFX) -Der Fußball-Weltverband FIFA erwartet für den kommenden Vierjahreszyklus bis Ende 2026 Umsätze im Bereich von elf Milliarden US-Dollar. Das kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Freitag in Katar während einer Pressekonferenz an. 2026 richtet die FIFA in den USA, Kanada und Mexiko die erste WM mit 48 Mannschaften aus, was deutliche Umsatzsteigerungen verspricht. Der Vierjahreszyklus der Katar-WM bis Ende dieses Jahres wird mit einem Umsatz in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, etwa eine Milliarde US-Dollar mehr als erwartet.

AL-RAJJAN Infantino kündigte an, dass sich die Einnahmen zusätzlich noch steigern könnten, weil die neue Club-WM mit 32 Mannschaften ab 2025 noch nicht eingerechnet sei. Das Turnier wird alle vier Jahre ausgerichtet.

