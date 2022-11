 Finanzinvestoren GIP und KKR steigen bei Vodafones Vantage Towers ein

LONDON/DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Der Telekommunikationsanbieter Vodafone will künftig gemeinsam mit den Finanzinvestoren GIP und KKR über die Funkturmtochter Vantage Towers bestimmen. Im Rahmen einer Partnerschaft solle ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, in welches die Briten dann ihre Mehrheitsbeteiligung von 81,7 Prozent hinein übertragen wollen, teilte Vodafone am Mittwoch in London mit. Damit werde die Tochter auch entkonsolidiert. Die Vantage-Towers-Scheine sprangen nach Bekanntwerden des Joint Ventures um fast fünf Prozent hoch.

LONDON/DÜSSELDORF Das neue Unternehmen hat ein freiwilliges Übernahmeangebot von 32 Euro pro ausstehender Vantage-Towers-Aktie unterbreitet. Nach Vodafone-Angaben entspricht dies einer Prämie von 19 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Der Deal soll - nach den nötigen Genehmigungen - in der ersten Hälfte des neuen Jahres abgeschlossen sein.

