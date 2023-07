Finanzkonzern FIS verkauft Mehrheit an Adyen-Konkurrent Worldpay an Fonds

JACKSONVILLE (dpa-AFX) -Der Adyen -Konkurrent Worldpay wechselt den Besitzer. Es sei eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Worldpay unterzeichnet worden, teilte das US-Finanzunternehmen Fidelity National Information Service (FIS) als bisheriger Eigentümer am Donnerstag in Jacksonville mit. Käufer ist ein von der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft GTCR verwalteter Fonds. Worldpay werde in dem Deal mit 18,5 Milliarden US-Dollar (17 Mrd Euro) bewertet, wobei davon eine Milliarde abhängig ist von der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Anschließend soll FIS noch 45 Prozent an einem neu geschaffenen, eigenständigen Gemeinschaftsunternehmen halten.