 Finanzvorstand von Kion geht

FRANKFURT (dpa-AFX) -Bei Kion kommt es zu einem Wechsel im Vorstand. Finanzchef Marcus Wassenberg scheide mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Er verlasse Kion im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch, hieß es. Nachfolger werde Christian Harm, der einen Dreijahres-Vertrag erhalte. Der Manager gehört dem Unternehmen beziehungsweise der Vorgängergesellschaft seit mehr als 20 Jahren an. Auf den Aktienkurs hatten die Neuigkeiten zunächst keinen Einfluss.