 Flatexdegiro erwartet weitere Margenverbesserung - Hohe Zinserträge

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Online-Broker Flatexdegiro setzt auf besser laufende Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte. Es sei eine weitere deutliche Verbesserung der Marge im zweiten Halbjahr zu erwarten, teilte das Unternehmen am Montag nachbörslich in Frankfurt mit und präsentierte vorläufige Halbjahreszahlen. Das Management um Chef Frank Niehage bestätigte seine Jahresprognose. Laut dieser soll die bereinigte Marge für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) im Gesamtjahr bei über 40 Prozent liegen. Im abgelaufenen zweiten Quartal lag sie bei 37,4 Prozent. Die im SDax notierte Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um gut ein halbes Prozent zu.

FRANKFURT Im zweiten Quartal profitierte der Online-Broker kräftig von den gestiegenen Zinsen. Die Zinserträge stiegen um fast 88 Prozent. Die Erlöse im Tagesgeschäft (ber Umsatz) kletterten mit 7,8 Prozent auf 90,8 Millionen Euro. Ähnliches gilt für die Zahl neuer Kundenaccounts, die Ende Juni bei 2,56 Millionen Euro lag. Zum Ende des ersten Quartals waren es 2,5 Millionen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) erreichte im zweiten Quartal mit über 24 Prozent Zuwachs 33,9 Millionen Euro. Dabei klammert das Unternehmen Effekte im Zusammenhang mit Rückstellungen für aktienbasierte Mitarbeitervergütungen aus.