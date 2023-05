 Flugobjekt aus Belarus in polnischem Luftraum

WARSCHAU (dpa-AFX) -In den Luftraum Polens ist ein Flugobjekt aus Richtung Belarus eingedrungen. Das gab das Verteidigungsministerium in Warschau am Samstag auf Twitter bekannt. Bei dem von der Flugleitzentrale gemeldeten Objekt handele es sich vermutlich um einen Beobachtungsballon. Nahe der tief im Landesinneren Polens gelegenen Stadt Rypin sei das Objekt vom Radar verschwunden. Ein Suchteam der Territorialverteidigung sei bereits einberufen worden, um das Objekt aufzuspüren, teilte das Ministerium anschließend der Nachrichtenagentur PAP mit.

WARSCHAU Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak war zuletzt nach dem Fund von mutmaßlichen Raketentrümmern in Zentralpolen in die Kritik geraten. Nach Medieninformationen hatten Zeugen am 24. April diese in einem Wald bei Zamosc, einem kleinen Ort in der Nähe der zentralpolnischen Stadt Bydgoszcz, entdeckt. Das Verteidigungsministerium musste später einräumen, dass schon am 16. Dezember ein Objekt, "möglicherweise eine Rakete", in den polnischen Luftraum eingedrungen sei. Die Luftraumkontrolle habe diese Information jedoch nicht sofort an sein Ministerium weitergegeben.