 FMC beschließt Umwandlung in Aktiengesellschaft - Neuer Aufsichsrat gewählt

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Umbau des Fresenius -Konzerns geht in die nächste Etappe. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt stimmten die Aktionäre der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC ) am Freitag der Umwandlung von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft zu, wie das Unternehmen mitteilte. Die nötige Mehrheit des anwesenden Kapitals sei erreicht worden, es hätten fast 100 Prozent zugestimmt. Konzernchefin Helen Giza sprach in ihrer Rede von einem "historischen Tag". Wirksam wird der Formwechsel mit dem Eintrag ins Handelsregister.

FRANKFURT Auch der neue Aufsichtsrat wurde auf dem außerordentlichen Aktionärstreffen gewählt. Fresenius als größter Anteilseigner ist künftig in dem Gremium mit seiner Finanzchefin Sara Hennicken und Konzernlenker Michael Sen vertreten, der den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt. Des Weiteren zieht als Vertreter der Kapitalseite auch der frühere Finanzchef des Darmstädter Merck-Konzerns, Marcus Kuhnert, in den FMC-Aufsichtsrat ein.