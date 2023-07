 FMC beschließt Umwandlung in Aktiengesellschaft

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Umbau des Fresenius -Konzerns geht in die nächste Etappe. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt stimmten die Aktionäre der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) am Freitag der Umwandlung von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft zu. Konzernchefin Helen Giza sprach in ihrer Rede von einem "historischen Tag".