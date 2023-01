 Ford ruft rund 462 000 Autos wegen mangelhafter Kameras zurück

DEARBORN (dpa-AFX) -Der zweitgrößte US-Autobauer Ford ruft wegen Problemen mit der Rücksichtkamera erneut Fahrzeuge zurück. Insgesamt müssen weltweit rund 462 000 Autos der Modelle Explorer sowie Aviator und Corsair der Marke Lincoln überprüft werden, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Es geht um Wagen der Modelljahrgänge 2020 bis 2023, bei denen es wegen eines Defekts dazu kommen kann, dass die Kameras verzerrte Bilder anzeigen oder ganz ausfallen.

DEARBORN Mit knapp 383 000 Autos entfällt der Großteil der Rückrufaktion auf den US-Markt. Der Rest verteile sich weitgehend auf die Nachbarländer Kanada und Mexiko, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage. In Europa seien keine Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen. Ford hatte in Nordamerika in den vergangenen Jahren bereits bei mehreren anderen Modellen in größerem Stil Reparaturen von Vertragshändlern wegen mangelhafter Rücksichtkameras durchführen lassen müssen.