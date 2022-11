Forscher sehen weiter Platz für Russland in der G20

NUSA DUA (dpa-AFX) -Westliche Forscher sehen ungeachtet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter einen Platz für das Riesenreich in der Gruppe der 20 großen Wirtschaftsnationen (G20). "Russland hat seine Chance verdient, weiter bei den G20 dabei zu sein", sagte der kanadische Politikwissenschaftler John Kirton am Rande des G20-Gipfels der Deutschen Presse-Agentur in Nusa Dua auf der indonesischen Insel Bali.