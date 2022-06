 Astronomie: Supermond: Vollmond wirkt größer

Der Mond zeigt sich in der Nacht auf Mittwoch als sogenannter Supermond.

Darmstadt Der Erdtrabant wirkt dann heller und etwas größer als üblich. Der Grund dafür ist, dass der Mond der Erde mit einer Entfernung von 360.000 Kilometern recht nahe kommt und fast gleichzeitig Vollmond ist. Besonders groß wirkt er kurz nach seinem Aufgang und kurz vor seinem Untergang am Horizont. Fachleute nennen den Punkt, an dem der Mond auf seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde am nächsten kommt, Perigäum. Durchläuft der Mond zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig die Vollmondphase, spricht man auch von einem Supermond. Die Sichtbarkeit dürfte auch vom Wetter abhängen. Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Nacht auf Mittwoch: „Im Norden wolkig, aber meist trocken. Sonst gering bewölkt oder klar”.