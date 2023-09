 Raumfahrt: Zwei Russen und US-Astronautin sind zur ISS geflogen

An Bord einer Sojus-Trägerrakete sind am Freitagabend die zwei russischen Kosmonauten Oleg Kononenko und Niolai Tschub zusammen mit der US-Astronautin Loral O'Hara ins All gestartet.

Baikonur Die Raumkapsel sei um 21.54 Moskauer Zeit (20.54 Uhr MESZ) an der Internationalen Raumstation ISS angedockt, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Der Flug vom Weltraumbahnhof Baikonur in der kasachischen Steppe bis zur ISS hatte nur gut drei Stunden gedauert. Premierenflug für die beiden Kosmonauten O'Hara wird dem Plan nach etwa sechs Monate im All verbleiben, Kononenko und Tschub sogar etwa ein Jahr. Während der Expedition sind vier Ausstiege in den freien Kosmos und vier Ankünfte von Frachtflügen vorhergesehen. Daneben werden sich die Weltraumfahrer mit zahlreichen wissenschaftlichen Experimenten befassen. Für Kononenko ist es bereits der fünfte Flug. O'Hara und Tschub haben hingegen Premiere.