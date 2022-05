 Wissenschaft & Technologie: Deutscher Astronaut Maurer auf dem Weg zurück zur Erde

Nach rund einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf dem Weg zurück zur Erde.

Gruppenbild aus dem All: der deutsche Esa-Astronaut Matthias Maurer (l-r) und die Nasa-Astronauten Tom Marshburn, Raja Chari, und Kayla Barron an Bord der ISS. Foto: Nasa/dpa (Foto: dpa) Matthias Maurer verabschiedet sich von ISS

Die «Crew Dragon»-Kapsel mit Maurer und drei Nasa-Kollegen soll am Morgen Der Saarländer und drei US-Kollegen dockten am Donnerstagmorgen an Bord einer „Crew Dragon”-Kapsel von der ISS ab, wie auf Live-Bildern der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen war. „Abkoppeln bestätigt”, twitterte die Nasa.

Am Freitagmorgen deutscher Zeit soll die Kapsel mit Maurer und den drei Nasa-Astronauten Kayla Barron, Raja Chari und Thomas Marshburn im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida landen. Am späten Freitagabend wird Maurer, wenn alles nach Plan läuft, zurück in Deutschland erwartet. Er soll am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn landen.

Schluss mit der Schwerelosigkeit

Bei seinem Rückflug muss sich Maurer auf eine anstrengende Reise einstellen. „Wenn die Raumkapsel die Wasseroberfläche berührt, wird die Crew sehr eindeutig spüren, dass sie wieder auf der Erde ist”, sagte der Astronaut Thomas Reiter (63) der Deutschen Presse-Agentur. Man spüre nach einem halben Jahr in der Schwerelosigkeit jede kleine Bewegung. „Man ist schon überrascht, wie schwer sich Arme und Beine plötzlich anfühlen.” Alexander Gerst, der zuletzt 2018 auf der ISS war, schrieb auf Twitter: „Viel Spaß bei der Achterbahnfahrt! ;) Wir warten hier unten auf euch!”

Beim Eintritt in die Atmosphäre heizt sich die Außenseite der Kapsel nach Esa-Angaben auf etwa 1600 Grad Celsius auf. Rund 5700 Meter über dem Meer sollen dann Fallschirme öffnen, an denen die „Crew Dragon” nach unten schwebt und auf dem Wasser landet. In der Nähe der Landestelle warten Schiffe, um die Astronauten einzusammeln.

Weltraum-Traum lebt weiter

Der 52-jährige Maurer war am 11. November 2021 mit seinen drei Crew-Kollegen zum Außenposten der Menschheit gereist. Der Esa-Astronaut war der zwölfte Deutsche im Weltall. „Es waren sechs herausragende Monate hier auf der Raumstation”, hatte Maurer bei einer offiziellen Verabschiedungszeremonie am Mittwoch an Bord der ISS gesagt. „Es ist das Ende einer sechsmonatigen Mission, aber der Weltraum-Traum lebt weiter.”

Den vorerst letzte Tag an Bord der ISS sähen sie alle mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagte Maurers Kollege Marshburn bei der Zeremonie. Die Astronauten hätten ihre letzten Sachen zusammengesammelt und sich darauf vorbereitet, nach Hause zu kommen.

Marshburn übergab bei der Zeremonie zudem das Kommando über die Raumstation an seinen russischen Kollegen Oleg Artemjew. Bei ihm werde die ISS „in guten Händen” sein, sagte Marshburn. „Das bleibende Erbe der ISS wird sehr wahrscheinlich die internationale Zusammenarbeit und ein Ort des Friedens sein.”