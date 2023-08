Foxconn-Chef tritt bei Präsidentschaftswahl in Taiwan an

TAIPEH (dpa-AFX) -Der taiwanische Milliardär Terry Gou will bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan im kommenden Januar antreten. Gou, Gründer des iPhone-Fertigers Foxconn, kündigte am Montag an, bei der Wahl am 13. Januar 2024 als unabhängiger Kandidat anzutreten.