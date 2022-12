Frankfurter Flughafen rechnet an Feiertagen mit geregeltem Betrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) -Rund eine Woche vor Beginn der Weihnachtsferien in Deutschland rechnet der Frankfurter Flughafen trotz höheren Passagieraufkommens mit einem geregelten Betrieb. Der Flughafenbetreiber Fraport AG stellt sich auf bis zu 160 000 Flughafengäste pro Tag zu Beginn der Ferien ein, wie er am Mittwoch mitteilte. An Weihnachten und Silvester selbst gehe man von 90 000 und 120 000 Reisenden pro Tag aus.