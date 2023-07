 Frankreich: Inflation schwächt sich dritten Monat in Folge ab

PARIS (dpa-AFX) -In Frankreich hat sich die Inflation im Juli weiter abgeschwächt und den niedrigsten Stand seit Februar 2022 erreicht. Nach europäischer Rechnung (HVPI) lag das Preisniveau 5,0 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung bekannt gab. Im Juni hatte die Inflationsrate noch 5,3 Prozent betragen, im Mai 6,0 Prozent und im April 6,9 Prozent.

PARIS Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang der Inflation erwartet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 5,1 Prozent ausgegangen. Im Monatsvergleich stagnierten die Lebenshaltungskosten in der zweitgrößten Volkswirtschaft im Euroraum. Obwohl die Teuerung in Frankreich weiter auf hohem Niveau liegt, ist die Inflationsrate spürbar niedriger als in Deutschland. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone erwarten Experten bei der HVPI-Rate für Juli 6,6 Prozent. Die deutschen Preisdaten werden am Nachmittag erwartet. Obwohl die Inflation sich abschwächt, liegt sie in den beiden größten Euro-Volkswirtschaften weiter klar über dem mittelfristigen Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) für den gesamten Euroraum von zwei Prozent.