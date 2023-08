 Frankreich: Verbraucherstimmung stagniert auf niedrigem Niveau

PARIS (dpa-AFX) -Die Stimmung der französischen Verbraucher hat im August auf niedrigem Niveau stagniert. Mit 85 Punkten lag der Indikator auf dem Niveau des Vormonats, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet. Die Kennzahl liegt weiter deutlich unter ihrem längeren Durchschnitt von 100 Punkten.

PARIS Die Konsumenten bewerteten sowohl ihre finanzielle Situation als auch die Aussichten für den Lebensstandard schlechter. Die Furcht vor Arbeitslosigkeit stieg an. Die Inflationserwartungen zogen wieder an, nachdem sie in den vergangenen Monaten deutlich gefallen waren.