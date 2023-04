 Frankreich: Wirtschaft wächst zu Jahresbeginn moderat

PARIS (dpa-AFX) -Die Wirtschaft in Frankreich ist zu Jahresbeginn moderat gewachsen. Im ersten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Bankökonomen hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet. Das Wachstum folgt auf eine Stagnation im Schlussquartal. Gestützt wurde die Konjunktur zum Jahresstart durch den Außenhandel, wohingegen die Binnennachfrage belastete.