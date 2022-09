'FT': Credit Suisse erwägt Aufteilung der Investment Bank in drei Teile

ZÜRICH (dpa-AFX) -Die Großbank Credit Suisse erwägt einem Medienbericht zufolge, die Investmentbank in drei Teile aufzuteilen. Die Hoffnung wäre, dass durch den Verkauf profitabler Bereiche eine Kapitalerhöhung verhindert werden könnte, schreibt die "Financial Times" (FT) am Donnerstag.