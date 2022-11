 Für die Würde des Menschen: Humanistische Hochschule in Berlin nun staatlich anerkannt

Humanistische Hochschule in Berlin nun staatlich anerkannt

Die sich in Gründung befindliche Humanistische Hochschule Berlin ist jetzt staatlich anerkannt. Damit sei die Berliner Hochschullandschaft um eine Einrichtung reicher, teilte ein Sprecher der Wissenschaftsverwaltung in Berlin mit. Im kommenden Jahr will die Hochschule eigenen Angaben zufolge die ersten Studenten unterrichten.