 Funkmasten der Telekom Austria werden abgespalten

WIEN/MEXIKO (dpa-AFX) -Die rund 15 000 Mobilfunkmasten des Telekommunikationanbieters Telekom Austria AT0000720008 sollen abgespaltet werden. Die Ausgliederung sei im Zuge der Verlängerung des Syndikatsvertrags vereinbart worden, teilten die Staatsholding ÖBAG und der mexikanische Mehrheitseigentümer America Movil am Montagabend mit. Die ÖBAG erklärte, es sei kein Verkauf der Sendemasten geplant. Ein solcher Tower-Deal war in den vergangenen Monaten immer wieder thematisiert worden.

WIEN/MEXIKO Der Syndikatsvertrag wurde bis 2033 verlängert und in einem entscheidenden Punkt geändert. So wird der Vorstand der Telekom Austria nach Auslaufen der bestehenden Vorstandsverträge mit Ende August auf zwei Personen verkleinert und das Nominierungsrecht für den Vorstandschef wechselt von der ÖBAG zu America Movil. Die ÖBAG darf dafür den zweiten Vorstand bestimmen und weiter zwei Aufsichtsräte, darunter den Vorsitzenden. Derzeit besteht der Telekom-Vorstand aus drei Mitgliedern. Vorstandschef ist Thomas Arnoldner. Der von den Mexikanern entsandte Vorstand Alejandro Plater ist für das operative Geschäft zuständig. Der Vertrag von Finanzvorstand Siegfried Mayrhofer läuft Ende August 2023 aus. Er habe diese Entscheidung bereits Mitte 2022 getroffen und das Aufsichtsratspräsidium auch darüber informiert. Zur Stärkung der Position der Telekom Austria seien America Movil und ÖBAG übereingekommen, die Ausgliederung des Funkmastenbetriebs, also der passiven Infrastruktur, zu initiieren. Mit diesem Schritt folge man internationalen Beispielen, hieß es in der Aussendung der ÖBAG. Man erhofft sich durch die Trennung, dass auch Konkurrenten der Telekom Austria die Sendemast-Infrastruktur nutzen. Der größte Betreiber von Sendemasten in Europa ist die Vodafone-Tochter Vantage Towers mit rund 82.000 Standorten. "Die Umsetzung der Ausgliederung des Funkmastenbetriebs wird keine Änderungen an den Eigentümerverhältnissen der Kernaktionäre nach sich ziehen", erklärte die ÖBAG. Die Telekom-Aktionäre werden nach der Abspaltung dann Aktien an zwei getrennten Gesellschaften halten. Die Funkmastengesellschaft soll ebenfalls an der Wiener Börse notieren. "Mit der Fortführung der Zusammenarbeit bleiben sowohl der Einfluss der Republik Österreich auf die Telekom Austria als auch die Führungsrolle und Kontrolle der AMX gewahrt", teilte die ÖBAG mit. Die ÖBAG hält 28,42 Prozent an der Telekom Austria, America Movil gehören 51 Prozent. Die Telekom Austria war im Jahr 2000 teilprivatisiert und an die Börse gebracht worden. Nach einem Höhenflug in den Nullerjahren erreichte die Aktie seit 2011 den Ausgabepreis von 9,00 Euro nicht mehr. Nach der Übernahme durch die Mexikaner pendelte die Aktie meist zwischen 6 und 8 Euro. Heute, Montag, schloss sie bei einem Kurs von 6,21 Euro. America-Movil-Finanzchef Carlos Moreno unterstrich in der ÖBAG-Aussendung dennoch die Bedeutung der Telekom Austria. "Wir sind sehr zufrieden damit, wie sich die Gesellschaft in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Telekom Austria ist zu einem Top-Performer auf dem europäischen Markt geworden. Wir freuen uns, die starke und erfolgreiche Partnerschaft mit der ÖBAG weiterzuführen." America Movil hatte 2014 die Mehrheit an der Telekom Austria übernommen und mit der Staatsholding, die damals ÖIAG hieß, einen Syndikatsvertrag geschlossen. In dem Pakt vereinbarten die beiden Kernaktionäre, Entscheidungen gemeinsam, also einstimmig, zu treffen. Dieser Vertrag wurde nun ein Jahr vor Ablauf um weitere zehn Jahre bis 2033 verlängert. Ohne Syndikatsvertrag könnte die ÖBAG mit ihrer Sperrminorität lediglich bei Hauptversammlungen ein Veto einlegen, etwa gegen eine Kapitalerhöhung oder eine Abspaltung. Syndikate gibt es auch bei anderen börsennotierten Unternehmen, etwa beim Flughafen Wien zwischen den Ländern Niederösterreich und Wien oder zwischen den Wiener Stadtwerken und der EVN beim Verbund. Die ÖBAG hat neben dem mit America Movil noch weitere Syndikatsverträge abgeschlossen, bei der OMV mit dem Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi und bei den Casinos Austria mit dem tschechischen Mehrheitseigentümer Allwyn (früher Sazka). Ein Syndikatsvertrag wird auch Stimmbindungsvertrag genannt. Im Zuge der Verlängerung des Syndikatsvertrages vereinbarten ÖBAG und America Movil auch, dass die Konzernzentrale in Wien bleibt und die Telekom Austria weiter an der Wiener Börse gelistet bleibt. Vertraglich fixiert wurde auch, dass die Telekom Austria bis 2031 insgesamt eine Milliarde Euro investiert, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates zur Ausgliederung der Funkmasten, wie es hieß.