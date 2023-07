 Games: Activision-Deal: US-Behörde will Niederlage anfechten

Activision-Deal: US-Behörde will Niederlage anfechten

Die US-Aufsichtsbehörde FTC will sich mit der juristischen Niederlage im Streit um den Kauf des Videospiele-Riesen Activision Blizzard durch Microsoft nicht abfinden. Man werde gegen die Entscheidung, den Deal nicht mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren, in Berufung gehen , teilte die Federal Trade Commission in der Nacht zum Donnerstag mit.