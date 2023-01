Ganztägiger Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER

BERLIN (dpa-AFX) -Am Flughafen Berlin-Brandenburg werden am Mittwoch ab 3.30 Uhr zentrale Arbeitsbereiche bestreikt - der Passagierverkehr am BER fällt daher komplett aus. Ursprünglich vorgesehen waren 300 Starts und Landungen mit etwa 35 000 Passagieren. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen, einige auf Donnerstag verschoben. Je nach Airline haben die Kunden die Möglichkeit, ihre Reisen umzubuchen oder alternativ auf die Bahn umzusteigen. Einige wenige Flüge weichen nach Dresden und Leipzig/Halle aus.