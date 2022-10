 Gaspreisdeckel: Caritas-Präsidentin fordert solidarische Lösung

BERLIN (dpa-AFX) -Beim geplanten Gaspreisdeckel hat Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa eine solidarische Lösung angemahnt. "200 Milliarden Euro - da darf am Ende niemand im Regen stehen", sagte sie der "Taz" am Wochenende. "Erst recht nicht die Menschen, die in Einrichtungen der Altenhilfe, der Eingliederungshilfe oder der Kinder- und Jugendhilfe leben."

BERLIN Welskop-Deffaa gehört der Expertenkommission an, die am Montag ihren Vorschlag zur Ausgestaltung der Gaspreisbremse vorlegen soll. Sie betonte, bisher sei noch unklar, inwiefern die subventionierten Gaspreise auch für diese Menschen gelten und auch größere Träger sozialer Einrichtungen von Entlastungen profitierten. Solidarität müsse es auch geben bei der Frage, wer wie viel sparen könne. "In einer Altenhilfeeinrichtung kann man den Begegnungsraum nicht einfach auf 16 Grad runterkühlen - nicht bei älteren Menschen, die ohnehin schneller frieren", sagte Welskop-Deffaa. Wenn die Energie wirklich knapp werde, "dann wäre es vielleicht sinnvoller, man würde gezielt einige produzierende Unternehmen für den Winter vom Netz nehmen."

