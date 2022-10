Gaspreiskommission soll am Montagmorgen Vorschlag präsentieren

BERLIN (dpa-AFX) -Die Expertenkommission zur Gaspreisbremse soll an diesem Montag (10.30 Uhr) Vorschläge präsentieren. Die Vorsitzenden wollen in der Bundespressekonferenz über ihre Ideen informieren, wie die Bundespressekonferenz am Sonntagabend ankündigte.