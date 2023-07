Gasversorgung in Deutschland war auch 2022 zuverlässig

BONN (dpa-AFX) -Auch im vergangenen Jahr gab es in Deutschland kaum Unterbrechungen bei der Belieferung von Gaskunden. "Die Gasversorgung in Deutschland ist zuverlässig", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller am Mittwoch. Das bestätige der aktuelle Wert für die durchschnittlichen Versorgungsunterbrechungen.