 Gebrauchtwagen-Check: Der Hyundai Kona zeigt noch keine Schwächen

Der Hyundai Kona ist ein kleines SUV und steht für den Übergang ins Elektrozeitalter wie viele andere Modelle: Auf den Markt kam es mit Verbrennungsmotoren. Später reichte der südkoreanische Hersteller elektrifizierte Versionen nach.

Berlin Antriebsseitig stehen Front- und Allradantrieb zur Verfügung, Variantenreichtum ist also gegeben. Bei der Hauptuntersuchung (HU) schneidet das noch junge Modell gut ab, Schwächen deuten sich allenfalls an. Modellhistorie: Der Startschuss fiel 2017. Im Folgejahr kamen Diesel- und E-Versionen zu den Händlern, 2019 das Hybridmodell. 2021 gab's ein Facelift. Zum Sommer 2021 rückte das sportliche N-Modell nach. Karosserievarianten: Der Kona zählt in Sachen Abmessungen zu den Kleinwagen, wirkt als doch eher aggressiv gezeichnetes SUV aber größer. Er hat immer fünf Türen, in Sachen Aufbau gibt es keine Varianten. Abmessungen (laut ADAC): 4,17 m bis 4,22 m x 1,80 m x 1,55 m bis 1,57 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 361 l bis 1156 l (Elektro: 332 l bis 1114 l). Stärken: Der „Auto Bild Tüv Report 2023” berücksichtigt erst eine HU, bei der sich der Wagen „von seiner soliden Seite” zeigt: „In keinem der aufgeführten Prüfpunkte patzt er.” Ohne Makel zeigen sich Fahrwerkskomponenten von den Achsaufhängungen bis zu den Lenkern. Auch die meisten Bremsbauteile von den Leitungen bis zu den Schläuchen sind ohne nennenswerte Schwächen. Schwächen: „Allenfalls das Abblendlicht und die Bremsscheiben verdienen leise Kritik”, so der Report. Die Mängelquoten liegen hier aber allenfalls auf Durchschnittsniveau. Bei den Verbrennern kommt Ölverlust an Motor und Getriebe vor, aber auch hier alles noch im Rahmen. „Man darf gespannt sein, wie sich der Koreaner im Alter schlägt, wenn HU zwei und drei fällig sind”, so der Report. Pannenverhalten: Auch in der aktuellen ADAC-Pannenstatistik fällt das kleine SUV nicht weiter auf: „Alle Jahre sind gut”, schreibt der Club. Einzig die Batterie nennt er als Pannenschwerpunkte der Verbrenner mit Erstzulassung 2020. Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 88 kW/120 PS bis 206 kW/280 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 85 kW/115 PS und 100 kW/136 PS; Hybrid (Otto- + Elektromotor, Frontantrieb): 104 kW/141 PS; Elektro (Frontantrieb): 100 kW/136 PS und 150 kW/204 PS Marktpreise (laut „DAT Marktspiegel” der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern): - Kona 1.6 GDI Trend Hybrid 2WD (2019); 104 kW/141 PS (E-Motor + Vierzylinder); 44.000 Kilometer; 17.950 Euro. - Kona 1.6 T-GDI Trend 4WD (2017); 130 kW/176 PS (Vierzylinder); 66.000 Kilometer; 16.100 Euro. - Kona 1.6 CRDi Select 2WD (2018); 85 kW/115 PS (Vierzylinder); 68.000 Kilometer; 14.600 Euro.