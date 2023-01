Gedenken am Jahrestag des russischen Angriffs auf Ukraine geplant

BERLIN (dpa-AFX) -Mit einer zentralen Veranstaltung im Berliner Schloss Bellevue werden die Spitzen des deutschen Staates am 24. Februar an den russischen Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr erinnern. Nach Angaben des Bundespräsidialamts vom Freitag will Deutschland damit Solidarität mit der Ukraine zeigen und den Freiheitskampf des ukrainischen Volkes würdigen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde die Hauptrede halten. Zuerst hatte "Der Spiegel" von der Veranstaltung berichtet.