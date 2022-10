 Geldanlage: So sparen Sie am besten für Ihr Kind

So sparen Sie am besten für Ihr Kind

Für eine langfristige Sparanlage von Eltern für Kinder bieten sich besonders ETF-Sparpläne auf einen weltweiten Aktienindex an. Das empfiehlt die Zeitschrift „Finanztest” in ihrer aktuellen Ausgabe (11/2022). Das Risiko ist hier breit gestreut und das Depot in der Regel günstig, bei einigen Banken sogar kostenlos.