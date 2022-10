 Gemeinsam Energiesparen: Neues Video vom Klimaschutzministerium

BERLIN (dpa-AFX) -Mit einem neuen Video-Clip will das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zum Energiesparen motivieren. "Wir können alle unseren Beitrag leisten", sagt eine Frau in dem am Donnerstag vom BMWK verbreiteten Video. Auch weitere Akteure aus der Breite der Gesellschaft, die praktische Tipps zum Energiesparen zeigen, sind in dem einminütigen Spot zu sehen. Hintergrund ist die schwere Energiekrise, die Russland mit dem Angriff auf die Ukraine ausgelöst hat.

BERLIN Gas sei ein knappes Gut und es sei wichtig, damit sorgsam umzugehen, sagte Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) laut Mitteilung. Betriebe, Kommunen und die meisten Menschen seien schon dabei, ihren Verbrauch zu senken. "Unsere Kampagne soll hier aber noch mal ermutigen, informieren und ein Ansporn sein", sagte Habeck. "Jeder Beitrag zählt, damit wir gut zusammen durch den Winter kommen." Zusätzlich zum Video-Spot sollen die Menschen an vielen Stellen mit unterschiedlichen Kommunikationsmitteln wie beispielsweise Motiven auf Werbeaußenflächen erreicht werden. Auf der Webseite energiewechsel.de sind alle Informationen der Kampagne gebündelt, darunter auch Erklärvideos mit Energiespartipps. Bis ins kommende Jahr soll die Kampagne fortgesetzt werden. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

