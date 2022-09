Generaldebatte der UN-Vollversammlung startet in New York

NEW YORK (dpa-AFX) -Mit Reden von UN-Chef António Guterres und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beginnt am Dienstag (15.00 Uhr MESZ) die 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Später am Tag sollen auch der französische Präsident Emmanuel Macron und am Abend (Ortszeit) Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen. Bei allen Reden dürfte der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine eine Hauptrolle spielen. Zudem veranstaltet US-Außenminister Antony Blinken einen Gipfel zur Nahrungsmittelsicherheit, an dem Scholz ebenfalls teilnehmen wird.