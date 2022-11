Gericht erklärt VW-Betriebsratswahl in Zwickau für unwirksam

ZWICKAU (dpa-AFX) -Das Arbeitsgericht Zwickau hat die Betriebsratswahl im sächsischen VW -Werk in Zwickau für unwirksam erklärt. Das Gericht gehe davon aus, dass bei der Wahl in diesem Frühjahr gegen wesentliche Wahlvorschriften verstoßen wurde, teilte Sprecher Lars Brügmann am Montag mit. Damit setzten sich Arbeitnehmer durch, die die Betriebsratswahl angefochten hatten.