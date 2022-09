GESAMT-ROUNDUP: EU will Energiegewinne abschöpfen/Gassteuer in Deutschland sinkt

BERLIN (dpa-AFX) -Die Bemühungen um niedrigere Energiepreise nehmen in Deutschland und Europa Gestalt an. Der Bundestag beschloss am Freitag, die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme zu senken, während EU-Minister in Brüssel vereinbarten, Gewinne von Energieunternehmen abzuschöpfen.