GESAMT-ROUNDUP: Industrie will unabhängiger von China werden - Scholz in Peking

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) -Vor dem ersten China-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Freitag dringt die deutsche Wirtschaft auf ein robusteres Auftreten gegen Peking. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) appellierte an den SPD-Politiker, einseitige deutsche Abhängigkeiten zu verringern. Zugleich kündigte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gesetzliche Vorkehrungen an, um chinesische Einflussnahme in Deutschland zu begrenzen.