GESAMT-ROUNDUP: Leck an Ölpipeline in Polen - Flugabwehrsystem in Ukraine

KIEW/MOSKAU/BRÜSSEL (dpa-AFX) -Nach Sabotage an den Gasröhren Nord Stream 1 und 2 ist ein Leck an der wichtigen Pipeline Druschba in Polen bemerkt worden, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Betreiber Pern am Mittwoch mit. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums gewährleistet. Nach den russischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte ist das erste deutsche Flugabwehrsystem Iris-T SLM in der Ukraine angekommen.