 Gesellschaft: Vertrauen in den Staat erreicht in Umfrage neuen Tiefstand

Vertrauen in den Staat erreicht in Umfrage neuen Tiefstand

Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit des deutschen Staates ist auf einen neuen Tiefstand gesunken. In einer heute veröffentlichten Umfrage für den Deutschen Beamtenbund hielten nur noch 27 Prozent der Befragten den Staat für fähig, seine Aufgaben zu erfüllen. Das waren zwei Prozentpunkte weniger als im vergangenen Jahr. 69 Prozent der vom Institut Forsa Befragten sahen den Staat als überfordert an - vor einem Jahr waren es 66 Prozent gewesen.