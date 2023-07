Gespräche über Migration: EU-Politiker erneut in Tunesien

TUNIS/ROM/BRÜSSEL (dpa-AFX) -Hochrangige Vertreter der Europäischen Union sind erneut nach Tunesien gereist, um mit der dortigen Regierung eine engere Zusammenarbeit beim Thema Migration auszuloten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der niederländische Regierungschef Mark Rutte sowie die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verhandelten am Sonntag in Tunis erneut mit Tunesiens Präsident Kais Saied. Die EU-Politiker waren bereits im Juni zu Gesprächen in dem nordafrikanischen Staat.