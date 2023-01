 Gestörter Schienenverkehr: Bahnstreiks in Großbritannien: Nur jeder fünfte Zug fährt

Bahnstreiks in Großbritannien: Nur jeder fünfte Zug fährt

In Großbritannien legen erneut Bahnstreiks Teile des öffentlichen Lebens lahm. Am Dienstag (3. Januar) legten Zehntausende Beschäftigte verschiedener Bahnunternehmen ihre Arbeit nieder, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Nur rund jeder fünfte Zug verließ den Bahnhof. In großen Teilen von Schottland und Wales kam der Bahnverkehr vollständig zum Erliegen.