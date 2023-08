 Gewalt: Vor Wahl: Weiterer Lokalpolitiker in Ecuador getötet

Vor Wahl: Weiterer Lokalpolitiker in Ecuador getötet

Kurz vor der Präsidentenwahl in Ecuador ist ein weiterer Lokalpolitiker im Nordwesten des Landes getötet worden. Pedro Briones von der Partei Revolución Ciudadana (Bürgerrevolution) von Ex-Präsident Rafael Correa wurde in Esmeraldas an der Pazifikküste erschossen.