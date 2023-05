Gewerkschaft: Zollbeamte sollen Bundespolizei an der Grenze helfen

BERLIN (dpa-AFX) -Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat vorgeschlagen, wegen der gestiegenen Zahl unerlaubter Einreisen Personal vom Zoll zur Unterstützung der Bundespolizei an der Grenze hinzuzuziehen. Der für diesen Mittwoch angesetzte Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt müsse auch zu Verbesserungen des polizeilichen Grenzschutzes führen, forderte Andreas Roßkopf, Vorsitzender der Bereiche Bundespolizei und Zoll bei der GdP, am Dienstag. Neben der kurzfristigen Unterstützung benötige die Bundespolizei mittelfristig ausreichendes Personal, moderne Fahndungsmittel und eine gute Infrastruktur, um in Zukunft "besser für solche Migrationslagen gewappnet zu sein".