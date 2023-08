 Geywitz will Wachstumsimpuls für den Bau - 'Branche in Schockstarre'

BERLIN (dpa-AFX) Bundesbauministerin Klara Geywitz fordert angesichts einer Konjunkturflaute in der Bauindustrie eine Reduzierung der Baukosten. "Wegen der hohen Zinsen gibt es kaum neue Aufträge und eine richtige Schockstarre in der Branche", sagte die SPD-Politikerin der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft sowie der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). "Ich hoffe, dass die Nachfrage 2025 wieder anzieht, aber vorher brauchen wir einen Wachstumsimpuls."

BERLIN So seien etwa bei den Baustandards Anpassungen nötig, "denn in Deutschland tendieren wir dazu, immer die Goldrandlösung zu suchen. Aber es geht auch darunter", sagte die Ministerin. Auch zu hohe Kaufnebenkosten seien ein Problem. Dabei liege die Verantwortung auch bei den Ländern. "Dass viele Bundesländer in den Boom-Jahren die Grunderwerbssteuer so stark erhöht haben, macht es der Branche jetzt umso schwerer", sagte Geywitz.