'Global Dream'-Bau könnte bis zu 650 Arbeitsplätze in Wismar sichern

WISMAR (dpa-AFX) -Die Fertigstellung des Kreuzfahrtschiffes "Global Dream" für den Disney -Konzern könnte bis zu 650 Arbeitsplätze in Wismar sichern. Mindestens würden jedoch 400 Mitarbeiter eingestellt, teilte die von Disney beauftragte Meyer-Werft am Donnerstag mit. Bis 2025 soll das kürzlich verkaufte Schiff - das auch unter "Global One" bekannt war - fertig sein. Der Bau wurde von den inzwischen insolventen MV Werften begonnen.