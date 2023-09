Greenpeace: 'Milliardengeschenke' an Industrie für fossile Energie

BERLIN (dpa-AFX) -Die Umweltorganisation Greenpeace fordert einen Abbau milliardenschwerer klimaschädlicher Subventionen für die deutsche Industrie. Diese hemmten die klimaneutrale Transformation, heißt es in einer Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft im Auftrag von Greenpeace. "Milliardengeschenke an die Industrie für billigere fossile Energie verteuern und blockieren den klimagerechten Wandel der Wirtschaft", so Bastian Neuwirth, Klima- und Energieexperte von Greenpeace.